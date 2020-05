Voedselpakketten voor indiaanse gezinnen in Peru

Genk - Peru heeft erg te lijden onder corona. Er zijn meer dan 100.000 besmettingen en intussen ook al een drieduizendtal doden. In het Genkse werd een actie opgezet om via Añañau hulppakketten te bezorgen aan de armste indiaanse families in de buurt van Cuzco.



De Genkse Ellen Bosch, medestichter van Ananau, een vereniging die zich bezig houdt met de naschoolse begeleiding van een honderdtal kansarme indiaanse kinderen in Cuzco, kwam niet terug naar België toen het coronavirus zich verspreidde, maar bleef ter plaatse.

Vermits ook daar quarantaine heerst moest het begeleidingsproject tijdelijk stopgezet worden, maar Ellen zag wel nog andere mogelijkheden om de gezinnen van 'haar' kinderen een handje te helpen. Want die hadden het extra moeilijk, niet alleen door de ziekte zelf maar ook omdat de toeristen wegbleven. Daar verdienden de mama's wel wat aan met zelf gemaakte snuisterijen en nu dat wegvalt heerst er honger in veel van de gezinnen.

Ellen deed beroep op haar achterban in België om steun te bieden aan een campagne voor voedselpakketten. Dat viel niet in dovemansoren en tal van Genkse organisaties, waaronder Rotary Genk-Noord, deden mee. Daardoor kon ze aan alle tachtig gezinnen van de kinderen een mooi pakket bezorgen. Zo'n pakket bevat een aantal basisvoedingsmidelen zoals rijst, pasta, havermout, linzen, olie, melk, tonijn in blik en koekjes maar ook antibacteriële handzeep en natuurlijk een toffe bundel voor de kinderen met extra oefeningen voor elke leeftijd, leuke spelletjes en tekeningen om in te kleuren. De gezinnen waren er bijzonder dankbaar voor.

Wie graag meer leest over deze campagne kan zeker een kijkje nemen op https://ananau.org/nl/samen-tegen-covid-19-2/