Genk - Golfspelen mag intussen weer maar ook het kleine broertje, de minigolf in Kattevennen is opnieuw open.

Ze waren er snel bij die van Kattevennen. Reeds op 20 mei kon je daar opnieuw een balletje slaan, maar je moest wel reserveren en vooraf (online) je ticket aanschaffen. Alles is heel veilig georganiseerd. Aan de inkom krijg je een ontsmette golfstick en balletje van de toezichter en je kan er ook je handen ontsmetten.

Je schrijft in via mail (kattevennen@genk.be) en per groep, dat is ofwel een gezin ofwel een gezelschap van maximum drie personen. Er worden maximaal 7 groepen of 28 spelers toegelaten per tijdsblok van twee uur en uiteraard gelden ook op het (mini-)golfterrein de afstandsregels.

Onnodig te zeggen dat de Genkenaren er vanaf de eerste dag intens gebruik van maakten.