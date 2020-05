28 nieuwe besmettingen in Limburg: “Epidemie nog altijd in dalende lijn”

Hasselt - De afgelopen 24 uur zijn er in Limburg 28 nieuwe besmettingen bijgekomen. Voor de tweede dag op rij stijgt het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie. “Toch gaat de epidemie nog altijd in een dalende lijn”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “We zien nog altijd geen negatief effect van de afbouw van de lockdownmaatregelen sinds 10 en 11 mei.”

In Limburg hebben opnieuw 28 mensen het verdict gekregen dat ze het coronavirus dragen. Voor de tweede dag op rij stijgt het aantal nieuwe positieve gevallen in onze provincie met vijf per dag. In totaal hebben in Limburg nu 6.192 mensen met zekerheid het coronavirus opgelopen. Dat betekent dat in Limburg in totaal nu 72 op 10.000 inwoners in aanraking zijn gekomen met het virus. Over heel Vlaanderen telt West-Vlaanderen vandaag het hoogste aantal nieuwe besmettingen (37), gevolgd door Antwerpen (30), Limburg (28), Oost-Vlaanderen (20) en Vlaams-Brabant (8). Antwerpen en Oost-Vlaanderen blijven in Vlaanderen de minst zwaar getroffen provincies. Limburg blijft de ‘zwartste’ provincie van het land.

Minder dan 1.000 patiënten

Over heel Vlaanderen waren er de afgelopen 24 uur 212 nieuwe besmettingen, dat zijn er 45 minder dan gisteren toen er 257 nieuwe positieve gevallen waren. “Het aantal nieuwe besmettingen gaat verder in dalende lijn en nam de afgelopen week af met 3 procent per dag”, zegt viroloog Steven Van Gucht. In totaal zijn nu 58.061 Belgen met zekerheid besmet. Hoopgevend is dat het aantal ziekenhuisopnames voor het eerst sinds de piek van de crisis onder de grens van duizend is gedaald.

Er kwamen 27 nieuwe coronapatiënten bij, maar tegelijkertijd werden er ook 109 ontslagen. Daardoor liggen er in onze ziekenhuizen nog 937 coronapatiënten, een daling met 111. 187 patiënten liggen nog op intensieve (-22), 90 van hen worden nog beademd. “Wat betreft intensieve patiënten is er een stijging van 4 procent per dag”, zegt Steven Van Gucht. In ons land stierven er gisteren opnieuw 42 mensen met corona, waarmee het virus in totaal in ons land al 9.430 slachtoffers eiste.

Geen nieuwe opstoot

Volgens viroloog Steven Van Gucht zorgt de afbouw van de lockdownmaatregelen voorlopig nog niet voor een nieuwe opstoot van het virus. Sinds Moederdag (10 mei) werden de ‘sociale bubbels’ ingevoerd, een dag later (11 mei) heropenden de winkels. “We zijn nu 19 dagen verder en we zien nog altijd geen effect van de versoepeling van de lockdownmaatregelen”, zegt Van Gucht. Ook uit een aantal andere parameters blijkt dat het virus niet opnieuw aan kracht wint. “Ten eerste zien we geen stijging van het aantal afwezigheden bij de 83.000 Belgische ambtenaren in ons land”, zegt Van Gucht. “Daarnaast zien we ook het aantal consultaties bij de huisarts voor griepachtige symptomen, zoals koorts en hoesten, niet stijgen. Omdat er momenteel geen griepvirus circuleert zou een stijging van het aantal griepachtige symptomen erop wijzen dat er meer besmettingen met het coronavirus zouden zijn.”

Ook uit bloedstalen van het Rode Kruis blijkt dat het virus niet opnieuw harder toeslaat. “Sinds eind maart controleren we op regelmatige basis 1.500 bloedstalen van bloeddonoren op antistoffen. Uit die bloedstalen blijkt dat het percentage van mensen met antistoffen al sinds half april stabiel blijft en blijft hangen op 4,7 procent. De lockdownmaatregelen hebben dus goed gewerkt al betekent dat natuurlijk nog niet dat de epidemie voorbij is.”