Twitter heeft een tweet van Trump verborgen omdat die ‘geweld verheerlijkt’. Het bericht verwijst naar de rellen in Minneapolis en zegt dat ‘wanneer het plunderen begint, het schieten begint’. De tweet kan nog wel bekeken worden door iedereen die wil.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de nacht van donderdag op vrijdag verschillende tweets de wereld ingestuurd over de George Floyd-protesten in de stad Minneapolis waarbij plundering en brandstichtingen ...