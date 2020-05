Met dit mondmasker kun je elkaar nog steeds herkennen: “Dit wordt het nieuwe normaal”

Door het coronavirus zijn mondmaskers intussen een deel van het straatbeeld geworden. Er is maar één probleem: soms is het lastig om elkaar te herkennen als die lap stof de helft van het gezicht bedenkt. Daar heeft dit Indiaas bedrijf iets op gevonden. Ze maken gepersonaliseerde mondkapjes met een foto van je gezicht op. “Eerst waren mensen verlegen om een masker met hun foto op te dragen, nu zie ik dit een trend worden”, klinkt het in de Indiase studio. “Dit wordt het nieuwe normaal”, aldus een tevreden klant.