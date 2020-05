Ex-politica Anissa Temsamani vast in Marokko: “Er wordt niet omgekeken naar ons”

Begin juni komen er nieuwe repatriëringsvluchten voor de Belgen die momenteel vastzitten in Marokko. Dat is mogelijk goed nieuws voor ex-staatssecretaris Anissa Temsamani. De Mechelse zit al sinds begin maart vast in Marokko. “De situatie begint heel zwaar te wegen, ik wil zo snel mogelijk terug naar mijn familie”, zegt ze.