42 nieuwe overlijdens, 212 besmettingen: “Trend neemt af met drie procent per dag”

Er zijn de afgelopen 24 uur 27 nieuwe opnames voor covid-19 gemeld, en 212 nieuwe besmettingen. 42 nieuwe overlijdens zijn gerapporteerd. Dat meldt Sciensano.

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 937 patiënten opgenomen. 15.682 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 109 in de voorbije 24 uur. 187 patiënten liggen nog op intensieve zorg, een daling met 22. 90 patiënten worden nog beademend.

Er werden de afgelopen 24 uur 212 nieuwe besmettingen vastgesteld op 18.072 gerapporteerde tests: 123 in Vlaanderen, 72 in Wallonië en 17 in Brussel. “De trend blijft dalend, en neemt af met drie procent per dag”, verduidelijkte viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 58 061.

Van Gucht zei op de persconferentie dat ook wat betreft het aantal afwezigheden op het werk, de trend nog steeds laag blijft, “lager dan de trends van de voorbije twee jaren”. Wat betreft het aantal consultaties bij huisartsen voor griepachtige symptomen blijft de trend stabiel, met 78 raadplegingen op 100.000 inwoners. “Ook deze indicator blijft goed”, aldus Van Gucht.

Tot slot werden ook 42 nieuwe overlijdens gerapporteerd, waarvan 17 in het ziekenhuis en 20 in een woonzorgcentra. Dat brengt het totaal op 9.430 sterfgevallen. “Ook hier blijft de trend dalend, en neemt af met drie procent per dag.”

Onderzoek op antistoffen

Op de persconferentie werden ook de resultaten gepresenteerd van een onderzoek van Sciensano in samenwerking met het Rode Kruis. Sinds 30 maart krijgt Sciensano elke twee weken 1.500 bloedstalen van het Rode Kruis om te onderzoeken op antistoffen tegen covid-19. “Het gaat om bloedstalen van bloeddonoren, dus mensen tussen 18 en 75 jaar die in goede gezondheid verkeren”, zei Van Gucht.

“In het begin van de epidemie zie je een duidelijke stijging van het percentage antistoffen, bijna een verviervoudiging. Sinds half april is dit percentage stabiel gebleven. Dat toont aan dat de maatregelen goed gewerkt hebben. Ze hebben het virus heel sterk vertraagd. Het zal afwachten in hoeverre dit percentage verder zal stijgen omwille van de versoepelingen die zijn doorgevoerd.”

Hittegolven

Verder werd ook stilgestaan bij de droge, hete zomer die er zit aan te komen. “Voor gezondheidswerkers en ook andere mensen zal het niet zo comfortabel zijn om een masker te dragen”, weet Van Gucht, maar hij waarschuwde ook dat de combinatie van hitte en covid-19 een aantal uitdagingen meebrengen.

“In eerste instantie is het zo dat een aantal van de risicopersonen voor oververhitting dezelfde risicopersonen zijn met verhoogde kans op complicaties voor covid-19. Denk aan ouderen, bewoners van woonzorgcentra, oudere mensen die vereenzaamd wonen, zeker in verstedelijkt gebied, maar ook aan mensen met bepaalde chronische aandoeningen aan het hart, de longen, de nieren, diabetes en ook mensen met obesitas. Dit zijn de typische risicogroepen voor covid-19, maar ook hitteslag. Daarnaast zijn er ook andere mensen die risico lopen op oververhitting, zoals baby’s, maar ook mensen die buiten moeten werken.”

“Oververhitting kan u herkennen aan de tijdelijke stijging van de lichaamstemperatuur, versnelde ademhaling, rode huid, braken, misselijkheid, maar mensen kunnen ook verward worden of flauwvallen”, aldus Van Gucht.

Hoe te voorkomen? “Blijf vooral thuis, zeker tijdens warme uren van de dag. Houd ook zo veel mogelijk uw interieur koel, verlucht uw huis goed tijdens de nacht. Drink veel en regelmatig water, vermijd alcohol en caffeïne. Zoek zo veel mogelijk de koelte op. Dat kan binnen of buiten zijn. We moeten wel opletten dat we niet gaan samenscholen op dezelfde plaatsen, aan het water, in de schaduw van bomen. Dat is niet aan te raden voor de verspreiding van covid-19”, aldus Van Gucht, die voor meer tips verwijst naar de website warmedagen.be.

De Hoge Gezondheidsraad gaat vandaag advies publiceren over het correct en veilig gebruik van airconditioningsystemen.