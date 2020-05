Ongezien laag aantal inbraken tijdens ‘blijf in uw kot’-periode

Het aantal inbraken heeft in de maanden april en mei een ongezien dieptepunt bereikt in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. De verklaring ligt voor de hand: iedereen moest ‘in zijn kot blijven’ door de maatregelen tegen het coronavirus. De daling tegenover vorig voorjaar is liefst 60 tot 70 procent.

In de zone die de gemeenten Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven, Lummen, Herk-de-Stad en Halen beslaat, werden in mei 13 inbraken vastgesteld. Vorig jaar waren het er in die maand nog 41. In april stelden de ...