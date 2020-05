Mondmasker of gelaatsscherm: wat biedt de beste bescherming?

Niemand kijkt meer op van mondmaskers, maar toch vinden sommige handelaars die beschermende maskers vooral een noodzakelijk kwaad dat hun contact met de klanten bemoeilijkt. In Berchem kochten handelaars in één keer 150 gelaatsschermen uit plexiglas aan. Een waardig alternatief, of biedt een traditioneel mondmasker toch nog steeds de beste garantie tegen besmettingen?