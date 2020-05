Kinderen Houthalen-Oost krijgen vrijetijdspakketjes

Houthalen-Oost

Houthalen-Helchteren - Jeugdwelzijnswerk Houthalen-Oost stelde vrijetijdspakketten samen voor de kinderen van Houthalen-Oost. De kinderen mochten hun pakket afhalen bij het wijkcentrum in de week voorafgaand aan het pinksterweekend.

In elk pakket zaten knutselmaterialen en gezelschapspelen. Via social media krijgen de kinderen tips en instructies hoe ze materialen kunnen gebruiken. Jeugdwelzijnswerker Smail: “Binnen onze werking moeten we ons strikt houden aan de coronarichtlijnen. Met dit initiatief geven we een signaal aan de kinderen dat we er nog altijd zijn voor hen. Sociaal contact, zelfs met social distancing, is en blijft belangrijk.”

Weeral een leuk initiatief van het jeugdwelzijnswerk om ervoor te zorgen dat kinderen zich niet gaan vervelen in tijden van corona.