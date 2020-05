Alarmfase rood door droogte: in deze natuurgebieden ga je best niet meer wandelen

De risicofase voor brand in de natuurgebieden in Limburg wordt opgetrokken van oranje naar rood. Dat houdt in dat er extreem hoog brandgevaar is, zowel in de open (heide)gebieden als in de bossen. De aanhoudende droogte en voorspelde oostenwind voor de komende dagen zorgen voor een gevaarlijke cocktail wat betreft brandgevaar en liggen dus aan de basis van deze beslissing. Ook in provincie Antwerpen is fase rood van kracht. Dat meldt het Agentschap Natuur en Bos (ANB) vandaag.