Ryan Reynolds verschijnt in ondergoed op Instagram, zijn vrouw steekt er de draak mee

Hollywoodkoppel Blake Lively en Ryan Reynolds amuseren zich ook tijdens de wereldwijde coronacrisis kostelijk op sociale media. Het paar, dat elkaar geregeld voor de gek houdt, komt ook nu weer met een bizarre foto.

Op instagram is het account van een zekere ‘RonaldMcDonkey’ erg populair. De man houdt zich bezig met hoofden van bekende personen samen te voegen met bijzondere outfits of zelfs kapsels. Ook actrice Blake Lively is fan van het account en ze was dan ook maar wat blij toen er een foto verscheen van haar echtgenoot Ryan Reynolds.

Maar het kiekje stemt niet helemaal overeen met de realiteit. Het hoofd van Reynolds werd vakkundig gefotoshopt op het lichaam van een onbekende Amerikaan, die in ondergoed in de supermarkt stond...euh lag. Blake reageerde dan ook meteen op de foto. “Stop met het stelen van mijn persoonlijke foto’s”, schreef ze gevolgd door een reeks lachende emoticons.

De foto werd intussen massaal gedeeld op het wereldwijde web.