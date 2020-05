De verdere opening van de scholen is een heel goeie zaak, vindt Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de Oeso. “Maar september wordt héél belangrijk, dan moeten we voor elke leerling nagaan waar hij staat”, zei Van Damme vrijdagochtend op Radio 1.

“We zijn een van de laatste landen in Europa die de school terug openen”, zegt Van Damme. “Veel landen zijn ons al voorgegaan, maar de epidemie is hier wel zwaarder geweest dan in veel andere landen. ...