Thibaut Courtois en Eden Hazard hadden een codewoord voor Real Madrid in de Chelsea-kleedkame

Thibaut Courtois (28) kwam in 2018 naar Real Madrid, Eden Hazard (29) volgde een jaar later. De Rode Duivels droomden al veel eerder van een overstap naar de Spaanse hoofdstad. Tijdens hun gezamenlijke vier jaar bij Chelsea ging een transfer naar Koninklijke al over de lippen, al hadden onze landgenoten hier wel een codewoord voor verzonnen.