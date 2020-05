Sinds begin van metingen nog nooit zo droog in april en mei

De maanden april en mei worden de droogste ooit sinds het begin van de metingen in 1833. En het ziet ernaar uit dat de maand mei de droogste meimaand wordt sinds 1834. Dat blijkt uit statistieken van het KMI waarover de VRT vrijdag bericht. De droogte van de maanden april en mei wordt nog verder versterkt door de sterke verdamping bij het zonnige weer.

Zondag is de laatste dag van mei, en het ziet er niet naar uit dat het nog zal regenen. In Ukkel viel tot nu nog maar 5,4 mm neerslag, tegenover 66,5 mm normaal. Enkel in het prille begin van de waarnemingen ...