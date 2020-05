Vrachtwagen met koeien gekanteld op E17 in Gentbrugge: “Hasselt naar Gent via Brussel”

Op de E17 in Gentbrugge is in de richting van Kortrijk tijdens de nacht van donderdag op vrijdag kort voor 03.00 uur een vrachtwagen met koeien ingereden op de werfzone en gekanteld. Er is slechts één rijstrook open en het verkeer staat er omstreeks 06.00 uur muurvast, met al vijf kilometer file. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt automobilisten om de E17 te vermijden en om te rijden.