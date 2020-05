Kunnen we deze zomer op vakantie naar Frankrijk? “Voorstander om Europese grenzen collectief te heropenen op 15 juni”, maar...

Frankrijk gaat de tweede fase van de versoepelingen in. Dat heeft premier Edoaurd philippe donderdag aangekondigd op een persconferentie. In vrijwel heel het land mag de horeca opnieuw open. Tevens wordt de heropening van de scholen versneld. “De cijfers zijn goed, zelfs iets beter dan we verwacht hadden”, aldus de premier. Over het heropenen van de Europese grenzen zei de Franse premier dat zijn land voorstander is. Al zal deze beslissing op Europees niveau moeten gebeuren, in samenspraak met alle lidstaten, aldus de premier.

“Ik hoop dat reizen binnen Europa vanaf 15 juni weer kan”, klonk het. Steeds onder voorbehoud dat de curves goed blijven, maar alsnog toont de Franse premier zich hoopvol. “Frankrijk is voorstander van het heropenen van de grenzen”, zei premier Edouard Philippe. Een beslissing over het al dan niet heropenen van de Europese grenzen zal “collectief” gebeuren - in samenspraak met de andere Europese lidstaten - en niet eerder dan 15 juni. Aldus de premier tijdens zijn persconferentie. Eerder had ook Duitsland al aangegeven om de Europese grenzen tegen die datum te openen.

Foto: REUTERS

Als het zover is, zullen toeristen zeker terecht kunnen. Naast de horeca gaan komende dinsdag ook in groene zones de campings en auberges - andere vormen van logement - opnieuw open.

In de zogenaamde “oranje” zones waar nog meer waakzaamheid geboden is tegen COVID-19, zoals bijvoorbeeld Ile-de-France en dus ook Parijs, mogen alleen de terrassen open. Er zullen maximaal 10 personen aan één tafel mogen zitten, en tussen de tafels zal er een afstand van 1 meter moeten zijn.

Nous allons surveiller avec une vigilance particulière les départements d’île-de-France, la Guyane et Mayotte, où le virus circule plus qu’ailleurs. Dans ces départements « oranges », le #déconfinement sera, pour 3 semaines, un peu plus prudent que sur le reste du territoire. pic.twitter.com/5bgWownjoF — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 28, 2020

Wat is er nog aangekondigd?

Ook zwembaden en sportzalen gaan komende maandag weer open bij onze zuiderburen. In de “oranje” zones is dat op 22 juni. Musea, monumenten en theaters mogen op 2 juni opnieuw de deuren openen. Het dragen van een mondmasker is wel verplicht, en de regels van ‘social distancing’ zullen moeten gerespecteerd worden. Filmzalen in Frankrijk mogen vanaf 22 juni opnieuw publiek verwelkomen.

Foto: Photo News

Tot 21 juni blijven samenscholingen in de publieke ruimte beperkt tot 10 personen. Dat betekent dat culturele en sportieve evenementen verboden blijven.

Premier Philippe stelde op de persconferentie ook de smartphone-applicatie StopCovid voor. Die verwittigt vanaf 2 juni Fransen als ze in de buurt zijn geweest van mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. De installatie van de app is vrijwillig, maar volgens de Franse eerste minister gaat het om een “enorm krachtig element” in de strijd tegen de verspreiding van de corona-epidemie. Alle garanties zijn genomen op het vlak van het respect voor de privacy, luidde het.