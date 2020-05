Bilzen -

Donderdagavond is in de Korenstraat in hartje Bilzen een brand op het dak van een garagebox ontstaan. Het vuurtje was snel geblust door de hulpdiensten. De garageboxen liggen vlakbij een appartementsblok. Blijkbaar waren er sigarettenpeuken op het dak van de box gegooid en kon het vuur zo ontstaan. De schade bleef beperkt.