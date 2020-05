Omgekeerde erehaag voor Bocholtse politici vlak voor gemeenteraad

Voor de aanvang van de gemeenteraad in De Kroon werden de Bocholtse politici verwelkomd door een 70-tal Kaulillenaren die een omgekeerde erehaag vormden. Ze drukten op die manier de politici nog eens met de neus op het zandwinningverhaal waar ze niet over te spreken zijn. Dat de gemeente nu de nadruk legt op het ingeperkt alternatief tegenover het zandbronplan van 2016 maakt ook weinig indruk.

De Bocholtse politici hadden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 nog duidelijk stelling genomen en gepleit voor een ontzanding. Het merendeel van de gemeenteraad had al plaats genomen in de raadszaal ...