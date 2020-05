Houthalen-Helchteren - De brandweer is donderdagavond opgeroepen voor een brand in de Nachtegalenstraat in Houthalen-Oost. In de keuken van een huis was de vlam in een pan geslagen. Dat veroorzaakte meteen veel rook in de keuken. De eigenaar had het vuur al geblust voor de brandweer aankwam. De woning werd geventileerd. In de keuken is er wat rookschade, maar het huis is nog bewoonbaar.