Hardleerse dealer na maand al opnieuw betrapt

Sint-Truiden / Gingelom / Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer -

Een 21-jarige Haspengouwer zit sinds donderdag opnieuw in de gevangenis van Hasselt opgesloten nadat hij een dag eerder was betrapt op het gebruik en de verkoop van drugs. De man had begin april al een tijdje in de cel gezeten voor gelijkaardige feiten. Op 16 april werd hij onder voorwaarden vrijgelaten. Toen recent bleek dat de jongeman opnieuw drugs gebruikte en verkocht en dus de voorwaarden schond, leverde de onderzoeksrechter een nieuw huiszoekingsmandaat af. Dat was woensdag opnieuw positief. Zo werden er in het huis van de dealer verdovende middelen gevonden. De twintiger werd in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor. Later werd hij bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die liet hem aanhouden.