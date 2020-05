Tongeren - Goed nieuws voor cultuurliefhebbers. Morgen heropent het GalloRomeins Museum in Tongeren opnieuw de deuren na maanden lockdown.

De tentoonstelling Dacia Felix over het roemrijke verleden van Roemenië is door de lange sluiting verlengd tot begin augustus. Normaal was de tijdelijke expo in april al opgedoekt. Het prachtige gebouw leent zich tot fysiek bezoek met de nodige afstandsregels. Online reserveren is wel verplicht en er wordt geen cash geld meer aanvaard.