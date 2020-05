Genk -

"Ouders en onderwijspersoneel moeten niet ongerust zijn: kleuters en lagere schoolkinderen kunnen veilig naar school gaan." Dat zegt Deborah Steensels, viroloog van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Het besmettingsvermogen van kinderen is zeer laag. De kans dat kinderen elkaar besmetten met het coronavirus, of een kind het virus doorgeeft aan een volwassenen is dan ook veel kleiner, zegt de viroloog.