Gemeentepersoneel Nieuwerkerken maakt 7.000 mondmaskers klaar voor bedeling

De levering liet even op zich wachten, maar ondertussen heeft Think Pink alle mondmaskers geleverd die de gemeente Nieuwerkerken bestelde voor haar inwoners. De gemeente mobiliseerde donderdag een twintigtal personeelsleden om die mondmaskers in omslagen te steken. Vanaf vrijdag 29 mei gaan vrijwilligers van Nieuwerkerken Nabij deze omslagen dan in de bus steken bij alle inwoners.