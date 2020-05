Buurman doet een Dylanke in coronaclip

Eerder vertelde de Limburgse troubadour Buurman (Geert Verdickt) in deze krant al hoe een Italiaans gedicht hem inspireerde om een nummer te maken tijdens de lockdown. Samen met zijn band, elk lid vanuit zijn eigen kot, nam hij de song op. De lente wist van niets is nu uit als single, en ook in de videoclip is Buurman creatief te werk gegaan. Zo gebruikt hij onder andere bordjes met tekst op, zoals Bob Dylan dat deed achter het Savoyhotel in Londen voor Subterranean Homesick Blues, en speelt hij met kaders, spiegels en beelden die de tekst visueel onderstrepen.