Houthalen-Helchteren / Genk / As / Zutendaal - Bij een actie tegen overlast in het verkeer heeft de politie CARMA woensdag op verschillende locaties in de zone twee niet verzekerde auto’s, een niet verzekerde scooter en een opgefokte scooter in beslag genomen. Er werden nog tal van andere overtredingen vastgesteld zoals foutparkeren, het niet dragen van de gordel en niet handenvrij bellen.