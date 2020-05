Jan Peumans vraagt verklaring voor laattijdige tussenkomst brandweer in Kanne

Riemst -

Na de brand woensdagnamiddag in de achtertuin van Wim Peumans in het Avergat in Kanne stellen Riemstenaren zich vragen over de lange wachttijd voor de komst van de brandweer. Een stapel snoeihout vloog om een onbekende oorzaak in brand en verschroeide de afsluiting, het struikgewas en de bomen op de flank van de achterliggende Tiendenberg en bij buurvrouw Flora Minis. Nagenoeg een half uur moesten de gedupeerden wachten tot de brandweer uit Lanaken arriveerde.