Vier nieuwe corona-overlijdens in Limburg

Het coronavirus heeft opnieuw vier slachtoffers gemaakt in onze provincie. In onze ziekenhuizen stierven vier coronapatiënten. Twee coronapatiënten verloren de strijd tegen het virus in Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik, één patiënt stierf in het ZOL in Genk en ook Sint-Trudo heeft één corona-overlijden te betreuren. Jessa blijft met 91 overlijdens het zwaarst getroffen, al blijft het Hasseltse ziekenhuis nu al vijftien dagen gespaard van een corona-overlijden. Sint-Trudo telt 90 corona-overlijdens, het ZOL in Genk 77. In het Sint-Franciscusziekenhuis overleed al 22 dagen op rij geen coronapatiënt meer. De dodenbalans blijft daar op 60. Het AZ Vesalius heeft 41 corona-overlijdens te betreuren, Ziekenhuis Maas en Kempen 28. In onze ziekenhuizen stierven in totaal al 415 coronapatiënten. In de Limburgse rusthuizen zijn er geen nieuwe corona-overlijdens, waarmee de balans daar op 520 sterfgevallen blijft. In totaal eiste het coronavirus in Limburg nu al 935 mensenlevens. De ziekenhuizen gaan steeds minder gebukt onder de corona-epidemie. In zes van de zeven ziekenhuizen - Pelt niet meegerekend - liggen er nu 93 coronapatiënten, dat zijn er veertien minder dan gisteren.