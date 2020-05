Nu de coronamaatregelen steeds meer versoepeld worden, openen restaurants en cafés in België binnenkort misschien weer de deuren. Maar die eerste avondjes uit zullen er in de toekomst heel anders uit zien, dat is zeker. Beelden tonen hoe de coronamaatregelen in onze buurlanden creatief worden aangepakt. Van een restaurantbezoek, een festival tot het gebruik van een lift, het nieuwe normaal zal sowieso anders zijn. Hoe zou de Belgische horeca met deze 1,5 meter samenleving omgaan?