Tien Belgische juwelenmerken om te ontdekken vanuit je zetel

Van plan om Belgische ondernemers een hart onder de riem te steken tijdens deze crisis? In ons land vind je naast mode, design en beauty ook flink wat juwelen van eigen bodem. Een overzicht met tien merkjes.

Sebastien Vandekerckhove

Modeontwerper wordt edelsmid. Zo leest het verhaal van Sebastien Vandekerckhove. Na zijn modestudies specialiseerde hij zich in het edelsmeden en de jaren daarop groeiden zijn creaties uit tot een volwaardig juwelenmerk met een edgy, eigenwijs karakter. Leuk weetje? Deze Gentse juwelenontwerper valt ook in de smaak bij Veronique Branquinho, die acht jaar geleden een beroep deed op hem voor het aanleveren van de juwelen voor haar modeshow. Alle juwelen zijn gemaakt uit gerhodineerd zilver en vergulde messing. Op aanvraag is ook goud mogelijk.

Diamanti Per Tutti

Dol op fonkelende steentjes? Niemand die je dat kwalijk neemt. Waarom? Diamonds are a girl’s best friend. En daar speelt Diamanti Per Tutti dan ook perfect op in. Het juwelenmerk met zijn thuisbasis in Antwerpen werkt ook vaak samen met bekende Belgische namen, zoals atlete Nafi Thiam, styliste Tiany Kiriloff of handtassenontwerpster Marie Martens.

Laurence Delvallez

Mag het een keertje wat meer zijn? Denk je graag groots en zie je dat graag gereflecteerd in je garderobekast? Voor juwelen in warme kleuren, buitenissige materialen en boude vormen kan je altijd bij Laurence Delvallez terecht. Zij omhelst het maximalisme als geen ander. More is more … En je hoeft er ook niet diep voor in je geldbuidel te tasten.

Kono and Orca

Geen goud, geen zilver, geen edelstenen. Juwelenontwerpster Joyce Stijnen gaat enkel met hout, meer bepaald FCS gecertifieerde bamboe, aan de slag. De juwelen van Kono and Orca worden via lasers uit hout gesneden in allerhande geometrische vormen en hier en daar voorzien van een likje verf.

Lore Van Keer

Minimalistisch design. Zo omschrijft Lore Van Keer haar juwelencollecties. Weliswaar, met de nodige aandacht voor een eenvoudig, doch intrigerend lijnenspel, want haar juwelen horen zeker niet thuis in één dozijn. Alle juwelen uit haar collecties zijn gemaakt uit kwaliteitsvol zilver of 18 karaat goud.

Fleurfatale

Fleurfatale is het geesteskind van voormalig grafisch vormgeefster, Greet Tanghe. Dit wordt ook weerspiegeld in haar creaties, die stuk voor stuk uitgepuurd, sober en geometrisch vormgegeven zijn. De ingetogen collectie is gemaakt uit edele metalen, zoals matgoud en zilver, en andere bijzondere materialen, zoals porselein.

Atelier Clash

De schoonheid van de natuur dient als de inspiratiebron van juwelenontwerpster Brigitte Peeters. En dat merk je … Dankzij het gebruik van halfedelstenen zijn de juwelen bovendien niet enkel aards mooi, maar ook nog eens erg betaalbaar. Op zoek naar een statement piece? Bij Atelier Clash zit je aan het juiste adres.

Sternum

Statement halskettingen. Daar draait het om bij het juwelenmerk Sternum. Sophie Peelman werkt vooral met industriële materialen, zoals aluminium, koper, messing en zwart plastic, waarvan ze eenvoudige halskettingen met een geometrische vormgeving maakt.

Magali Pinchasi

Magali Pinchasi behoort tot de derde generatie van een familie van Antwerpse diamantenhandelaars en juwelenontwerpers. Na haar universitaire studies trad ze in het voetspoor van haar familieleden en startte ze BE by Magali Pinchasi op, een erg betaalbare juwelencollectie met een knipoog. Zo zijn er hangers met leuke tekstjes of emoji’s. Vijf jaar later volgde een tweede label, EVE by Magali Pinchasi, een lijn met luxueuzere juwelen gemaakt uit 18 karaat goud in combinatie met kwalitatieve diamanten uit Antwerpen.

Laurence Vandenborre

Precies één jaar geleden bracht Laurence Vandenborre haar allereerste juwelencollectie op de mark. Haar voorliefde voor diamanten, saffieren, toermalijnen en opalen vertaalt zich in subtiele,verfijnde klassiekers. Haar juwelen zijn allemaal handgemaakt, in Belgische en Italiaanse ateliers, en vervaardigd uit 18 karaat goud, telkens verkrijgbaar in wit, geel en rosé.