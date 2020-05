Nieuwe paleisrevolutie bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute vervangt Marc Coucke als voorzitter

Er zijn weer verschillende verschuivingen op til achter de schermen bij Anderlecht. Wouter Vandenhaute en Vincent Kompany gaan investeren in de club, en Vandenhaute wordt zelfs de nieuwe voorzitter. Eigenaar Marc Coucke zet zo een stapje terug, maar blijft wel degelijk aan boord. De club wordt dus niet verkocht.

Opvallend, want de rol van Vandehaute bij Anderlecht als extern adviseur was al voer voor discussie. Enkele clubs - met KV Oostende op kop - vielen de licentie van Anderlecht aan omdat Vandenhaute ook een makelaarsbureau heeft met Let’s Play. “Hij heeft slechts een adviserende rol”, klonk het toen. Dat valt nu uiteraard weg. De toekomstige voorzitter van paars-wit gaat zou nu wel afstand nemen van dat bureau, zo klinkt het.

Dat Marc Coucke een stap terugzet, is geen heel grote verrassing. Bij het aantreden van Karel Van Eetvelt als CEO werd al gemeld dat Coucke meer op de achtergrond zou blijven. Nu geeft hij de scepter als voorzitter dus door aan Vandenhaute, destijds zijn concurrent om de club te kopen. “Ik heb in mijn twee jaar Anderlecht meer over me heen gekregen dan bij al mijn bedrijven”, zei Coucke deze week nog bij ‘Gert Late Night’.

Anderlecht kwam om 15u30 zelf met een officiële mededeling en kondigde de wijzigingen aan onder de noemer ‘Plan 2020-2025’. CEO Karel Van Eetvelt zal dat plan - waarvoor hij nauw samenwerkte met Kompany en Vandenhaute - dinsdag ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.

Meer financiële middelen

Centraal in de plan staat de eigen jeugd, een nieuwe voorzitter en meer financiële daadkracht. “De huidige voorzitter, Marc Coucke, steunt het plan van Van Eetvelt voluit en wil alle ruimte laten aan het nieuwe management. Hij heeft daarom beslist om terug te treden als voorzitter, maar blijft via zijn investeringsmaatschappij Alychlo wel een ambitieuze hoofdaandeelhouder”, klinkt het in het communiqué. “Coucke heeft aan adviseur Wouter Vandenhaute gevraagd om zijn rol over te nemen, zodat Vandenhaute als nieuwe voorzitter het team rond Van Eetvelt volop kan aansturen. Als gevolg daarvan verkoopt Vandenhaute zijn aandelen in het agentschap Let’s Play. Hij engageert zich ook om mee in Anderlecht te investeren, net als Vincent Kompany, die ook na 2022 in Anderlecht zal blijven. Kompany wil samen met Vandenhaute Anderlecht weer naar de top brengen.”

Met het plan wil Anderlecht financieel weer gezond worden. “De huidige aandeelhouders zullen daarvoor samen met Vincent Kompany en Wouter Vandenhaute de nodige middelen uittrekken. Op de Raad van Bestuur van dinsdag vraagt het management een mandaat om de financiële details in de komende weken verder uit te werken”, klinkt het.