Australië wil voetbalcompetitie in juli hervatten

De Australische voetbalcompetitie wordt hervat. Het is de bedoeling dat de spelers van de elf clubs uit de A-League komende maand weer beginnen met trainen. De competitie zou dan half juli weer verder moeten gaan.

De A-League werd eind maart stilgelegd, nadat daarvoor al enkele wedstrijden waren uitgesteld vanwege het coronavirus. Het is de bedoeling dat de rest van het seizoen, inclusief de finaleserie voor de eerste zes clubs om het kampioenschap, in iets meer dan een maand tijd wordt afgewerkt in een beperkt aantal stadions. Dat gebeurt zonder publiek op de tribunes.

De vrees bestaat dat clubs dreigen te verdwijnen als de competitie niet wordt afgemaakt, omdat ze dan tv-inkomsten mislopen.

Tv-zender Fox Sports gaat alle wedstrijden uitzenden, al moet de Australische bond FFA daar nog wel een akkoord over bereiken. “Dat is het laatste puzzelstukje”, zegt directeur James Johnson van de FFA. “Als die is gelegd, kunnen we snel vooruit.” De voetballers gaan de komende weken herhaaldelijk getest worden op het coronavirus.