Proces tegen voormalig IAAF-voorzitter Lamine Diack start op 8 juni

Het proces tegen Lamine Diack, voormalig voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie IAAF, zal op 8 juni van start kunnen gaan. Het proces, dat eerder uitgesteld werd, komt voor de 32e kamer van de correctionele rechtbank van Parijs en zal tien dagen duren.

Het proces, dat moet oordelen over een corruptiesysteem waarbij gedopeerde Russische atleten werden beschermd, werd in januari uitgesteld omdat Senegal, het land waarvan Diack afkomstig is, zeer recent en onverwacht nog nieuwe onderzoeksresultaten overmaakte aan de onderzoeksrechter. Die resultaten werden in 2016 al aangevraagd, maar de verantwoordelijken in Dakar hadden nooit eerder een antwoord verschaft op de vragen van de onderzoeksrechter. Het gaat onder meer om een verhoor van Papa Massata Diack, de zoon van Lamine Diack, die sinds het begin van het onderzoek naar zijn vader naar Senegal vluchtte en nooit op de vragen van justitie antwoord gaf.

Lamine Diack, bijna 87, was tussen 1999 en 2015 voorzitter van de IAAF. Hij zou steekpenningen hebben aangenomen om positieve dopingtesten te verhullen. Het voormalige lid van het Internationaal Olympisch Comité wordt er tevens van beschuldigd dat hij in ruil voor geld op Tokio als locatie van de Spelen van 2020 heeft gestemd.