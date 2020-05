Inflatie daalt voor vierde maand op rij: telecomkosten werden wél duurder

De inflatie is in mei verder gedaald, voor de vierde maand op rij. Het inflatiecijfer - dat is de mate waarin consumptiegoederen duurder worden - ligt deze maand op slechts 0,48 procent. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel. Vorige maand lag de inflatie op 0,57 procent, toen al het laagste niveau in bijna vijf jaar. Telecom werd wel duurder omdat er een einde komt aan de gratis belminuten en data. De kerninflatie, zonder energie en onbewerkte voeding, blijft stijgen.