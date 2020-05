Horeca verwacht 45 procent minder klanten bij heropening

De meeste restaurant- en café-uitbaters (85 procent) verwachten bijna de helft minder klanten over de vloer te krijgen na de heropening. Dat blijkt uit een bevraging door de UGent. Ze verwachten dat de overheid de maximumcapaciteit zal beperken en dat klanten zullen afwachten om te komen. Uit het onderzoek blijkt ook dat zaakvoerders het belang dat hun klanten hechten aan de maatregelen systematisch lager inschatten dan de klanten zelf.

Binnenkort wordt duidelijk wanneer en op welke manier de horecazaken in ons land mogen heropenen na de lockdown. “Klanten staan te popelen om hun favoriete restaurants en cafés opnieuw te mogen bezoeken”, aldus de onderzoekers van de vakgroep Landbouweconomie van de UGent. “Maar om hun terugkeer veilig te laten verlopen, verwachten ze dat de horeca inspanningen levert.”

Aan het onderzoek namen 1.083 consumenten en 307 restaurants en cafés deel. Mogelijke maatregelen zijn de handen ontsmetten, de tafels en de stoelen na elk bezoek desinfecteren, geen menukaarten uitwisselen en de afstand van anderhalve meter respecteren.

Zowat 60 procent van de klanten geeft aan onmiddellijk het bezoek aan restaurant of café te zullen hernemen. De overige 40 procent is iets voorzichtiger en zal het bezoek enkele weken uitstellen. Het is opvallend dat restaurant- en caféhouders het belang dat hun klanten hechten aan de maatregelen systematisch lager scoren dan de klanten zelf. Dat is voornamelijk het geval voor de anderhalve meter afstandsregel en voor het plaatsen van plexiwanden tussen de tafels.

Uitbaters vermoeden dat klanten eerder voorzichtig zullen terugkeren en dat de overheid maatregelen zal opleggen die een invloed hebben op de maximumcapaciteit. Het merendeel van de restaurant- en café-uitbaters verwacht dan ook 45 procent minder klanten over de vloer te krijgen bij de heropening van hun zaak.

