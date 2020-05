Oversterfte is het grootst in Groot-Brittannië, België derde

In Groot-Brittannië zijn sinds de start van de coronacrisis 60.000 mensen meer overleden dan gemiddeld de voorbije vijf jaar. Die oversterfte in Groot-Brittannië is bovendien het hoogst van de 19 landen waarnaar de Financial Times (FT) onderzoek verrichte, blijkt donderdag. België staat in dat klassement van de FT op de derde plaats.