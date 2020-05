Vakbonden reageren boos: “Veiligheid van leerkrachten op het spel gezet”

De onderwijsbonden zijn niet te spreken over de plotse versoepeling van de veiligheidsmaatregelen in de scholen. “De veiligheid van de leerkrachten wordt op het spel gezet”, zegt Nancy Libert van ACOD Onderwijs. Haar collega bij de Christelijke Onderwijscentrale COC zegt dat chaos dreigt. “De beslissingen veranderen om de haverklap. Niemand begrijpt het nog”, zegt Koen Van Kerkhoven. De bonden beraden zich over mogelijke acties.

“De inzichten in internationale wetenschappelijke kringen zijn geëvolueerd. De experten van de GEES geven aan dat kinderen minder getroffen zijn door het virus en ze lijken bovendien ook minder besmettelijk.”

Het is met die motivering dat premier Sophie Wilmès woensdagavond laat aankondigde dat de afstandsregels in de kleuterklas (op 2 juni) en de lagere school (op 5 juni) verdwijnen. Tot nu moest ieder kind vier vierkante meter ruimte krijgen in de klas om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen is het voor scholen een organisatorische nachtmerrie om alle leerlingen naar school te halen mét die regel.

De nieuwe beslissing zet kwaad bloed bij de onderwijsvakbonden. Het gaat er bij hen niet in dat de GEES op vrijdag 22 mei nog een njet gaf op de vraag of de afstandsregels versoepeld konden worden, en dat vijf dagen later dat advies overboord wordt gegooid.

“8 op 10 leraren tegen versoepeling”

ACOD organiseerde een poll bij de achterban en uit de voorlopige resultaten bij zo’n 2.700 mensen blijkt volgens algemeen secretaris Nancy Libert dat tachtig procent van de leerkrachten tegen een versoepeling is. “Er is niemand die mij ervan kan overtuigen dat de wetenschappelijke inzichten sinds vrijdag zodanig zijn geëvolueerd dat de afstandsregels nu overboord kunnen”, zegt zij. “Ik heb het gevoel dat de druk vanuit de politiek en de onderwijsverstrekkers gewoon te groot was geworden. Uiteraard willen wij ook zo veel mogelijk kinderen terug naar school. Maar dat moet wel in veilige omstandigheden gebeuren.”

Straks moet er geen 4 vierkante meter per leerling meer voorzien worden in de lagere scholen. Foto: Photo News

Marnix Heyndrickx van VSOA Onderwijs zit op dezelfde lijn. “Wij onderschrijven de beslissing van het Overlegcomité niet”, zegt hij. “Het is niet geloofwaardig dat een advies op enkele dagen tijd zo verandert. Bovendien is het ongehoord dat we niet betrokken waren bij de beslissing van het Overlegcomité, terwijl we vorige vrijdag tot een gedragen voorstel zijn gekomen met het hele onderwijsveld.”

“Rust moet weerkeren”

Opvallend: de grootste vakbond in het basisonderwijs – COV – schiet de versoepeling op zich niet af, als de veiligheid gegarandeerd kan worden. Algemeen secretaris Marianne Coopman zegt vooral de grilligheid van de adviezen te betreuren. “Maar de nieuwe beslissing creëert op zijn minst ongerustheid bij de mensen”, zegt ze. “Het vertrouwen raakt daardoor zoek bij het personeel. Logisch dat sommigen boos reageren. Er is ook kwaadheid omdat er de voorbije weken zoveel werk is verzet en dat een deel van dat werk nu opnieuw moet. Nu is het belangrijk dat de rust weerkeert en dat er geen nieuwe wijzigingen komen.”

Of die rust weerkeert, is nog maar de vraag. De Christelijke Onderwijscentrale (COC), de grootste vakbond in het middelbaar, roept deze namiddag een spoedzitting van het bestuur samen om de versoepeling te bespreken. “Mensen zijn boos en er wordt actie gevraagd”, zegt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven. “Ook in het middelbaar is er een versoepeling: mondmaskers zijn plots niet meer verplicht voor leerlingen. Er dreigt chaos. De beslissingen veranderen om de haverklap. Niemand begrijpt het nog. Je voelt dat de zenuwachtigheid in het veld toeneemt.”

Of er acties zullen volgen, is nog onduidelijk. Ook ACOD en VSOA zeggen zich alleszins te beraden over mogelijke stappen.