Lady in red: koningin Mathilde stemt mondmasker af op outfit

De Belgische koningin Mathilde draagt in het openbaar een mondmasker en stemde het deze keer volledig af op haar outfit. Zo kwam ze tevoorschijn in een oranjerood ensemble met bijpassend masker in exact dezelfde tint.

De koningin bracht donderdagvoormiddag een bezoek chrysantenkwekerij Gediflora in Oostnieuwkerke, dat op een duurzame manier onderneemt en een voorbeeld is van vrouwelijk leiderschap. Voor de gelegenheid ging onze vorstin gekleed in een losse, oranjerode pantalon en bijpassende top.

Foto: BELGA

Maar meer opvallend was haar mondmasker, gemaakt uit dezelfde stof als haar outfit. “De queen of assorti strikes again”, schrijft een fan van de look op Twitter. Iemand anders merkte op dat de koningin groene sandalen droeg. “Dat kan geen toeval zijn bij een bezoek aan een bloemkwekerij.”

Familiebedrijf chrysantenkwekerij Gediflora is een wereldspeler op het vlak van veredeling en vermeerdering van bolchrysanten. Het bedrijf onderneemt op een duurzame manier en is tevens een mooi voorbeeld van vrouwelijk ondernemerschap.@Belgian_Mums #BelgianRoyalPalace pic.twitter.com/tCH0uY0135 — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) May 28, 2020

Ook geen toeval: haar roze clutch met bloemenprint. Verder werkte ze de look af met goudkleurige sieraden: ronde oorbellen en een klassiek horloge.