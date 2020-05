Modeontwerper Jacquemus kiest voor eigen grootmoeder als model

Jacquemus stelde zijn lente- en zomercollectie 2020 in juni 2019 al voor in de provence. Zijn grootmoeder poseert nu ook in een van de rokken. Foto: Isopix

De Franse modeontwerper Simon Porte Jacquemus kan normaal kiezen uit modellen als de zusjes Hadid of Emily Ratajkowski. Maar door de coronamaatregelen moet hij creatief uit de hoek komen. Zijn laatste model moest hij niet ver zoeken: hij zette zijn grootmoeder voor de lens.

Het is zeker niet de eerste keer dat de ontwerper probeert om zijn werk verder te zetten met respect voor de maatregelen in de strijd tegen corona. Zo zette hij een fotoshoot op poten via Facetime met Bella Hadid en Pierre-Ange Carlotte, om de zomercollectie vast te leggen. Dat gebeurde zonder stilist, kapper of visagist, Hadid zat in een lege kamer met twee iPhones. Eentje om te fotograferen, en een andere om instructies door te geven op speaker. De Fransman deed ook mee aan de virtuele fotoshoot van bekende modejournaliste Carine Roitfeld, maar nu besloot hij het dichter bij huis te zoeken.

“Jacquemus at home met mijn grootmoeder Liline”, schrijft hij in het bijschrift op Instagram. Liline draagt op de foto’s verschillende outfits van de zomercollectie 2020, onder andere een wit maatpak, een lange, groene, zomerjurk en een roze pak. Er is ook oog voor accessoires, zo zit Liline aan een tafel met ‘Le Chuiquito’-minihandtassen, draagt ze verschillende grote hoeden en poseert ze met zoveel handtassen als ze maar kan dragen. “Ik was de fotograaf van deze shoot, dit was speciaal voor mij”, schrijft Jacquemus bij de foto’s.