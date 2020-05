Opnieuw meer besmettingen: 23 nieuwe gevallen in Limburg

Hasselt - In onze provincie zijn er de afgelopen 24 uur opnieuw 23 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de dag voordien. Over het hele land zijn er bijna dubbel zoveel nieuwe positieve gevallen als de dag voordien.

De afgelopen 24 uur hebben opnieuw 23 Limburgers te horen gekregen dat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat zijn er iets meer dan de dag voordien, toen er nog sprake was van 18 nieuwe besmettingen. 23 nieuwe positieve gevallen betekent dat gemiddeld in één op de twee Limburgse gemeenten gisteren een inwoner een positieve test heeft afgelegd. In totaal zijn in onze provincie nu al 6.164 mensen met zekerheid in aanraking gekomen met het coronavirus, oftewel 71 op 10.000 inwoners. In Oost-Vlaanderen kwamen er op één dag 53 nieuwe besmettingen bij, in Antwerpen waren er dat 26, in West-Vlaanderen 25 en in Vlaams-Brabant 16. Antwerpen en Oost-Vlaanderen blijven nog altijd de minst zwaar getroffen Vlaamse provincies met 44 op 10.000 besmette inwoners. Limburg blijft de ‘zwartste’ provincie van Vlaanderen en bij uitbreiding van heel België.

9.388 overlijdens

Over het hele land kwamen er de afgelopen 24 uur 257 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als de dag voordien, toen er sprake was van 137 nieuwe positieve gevallen. Opmerkelijk: van de nieuwe besmettingen komen er 126 uit de rusthuizen, tegenover 26 de dag voordien. In totaal liepen nu al 57.849 Belgen met zekerheid het coronavirus op. De druk op de ziekenhuizen neemt verder af. Er werden 47 nieuwe patiënten opgenomen, maar er werden er ook 107 ontslagen. Daarmee liggen op de verschillende Covid-afdelingen van de Belgische ziekenhuizen nu nog 1.060 patiënten, dat zijn er 88 minder dan gisteren. Ter vergelijking: tijdens de piek van de crisis lagen er in onze ziekenhuizen meer dan 6.000 coronapatiënten. Ook op de intensieve zorgen zakt het aantal patiënten zienderogen. Er verblijven nu nog 208 patiënten, 15 minder dan gisteren. 101 coronapatiënten worden nog beademd. Met opnieuw 31 overlijdens stierven er tijdens de corona-epidemie in ons land nu al 9.388 mensen.