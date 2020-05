31 nieuwe overlijdens, 257 besmettingen afgelopen 24 uur

Er zijn de afgelopen 24 uur 47 nieuwe opnames voor covid-19 gemeld, en 257 nieuwe besmettingen. 31 nieuwe overlijdens zijn gerapporteerd. Dat meldt Sciensano.

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1.060 patiënten opgenomen. 15.572 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 107 in de voorbije 24 uur. 208 patiënten liggen nog op intensieve zorgen, een daling met 15.

Ondanks een wat hoger aantal nieuwe besmettingen (257 tegenover 137 de dag voordien) blijven alle trends dalend. De nieuwe opnames en overlijdens blijven stabiel onder de vijftig per dag.