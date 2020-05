Zalando wil merken die onvoldoende duurzaam zijn weren

Alle merken die op Zalando te koop worden aangeboden, zullen binnenkort informatie over hun productieketen bekend moeten maken. Bedrijven die niet voldoen aan de ethische eisen, die gemeten worden aan de hand van een nieuw meetinstrument, zullen in 2023 van het platform geweerd worden.

Zalando maakt een gewaagde zet om duurzaamheid op een hoger plan te plaatsen. Zo wil het bedrijf dat alle merken waarmee het samenwerkt voortaan informatie delen over hun productieketen. Daarvoor maakt het platform, dat meer dan 2500 merken verkoopt, gebruik van een nieuw meetinstrument, dat ontwikkeld werd in samenwerking met Sustainable Apparel Coalition (SAC) en het technologisch bedrijf Higg Co.

“Als Europa’s grootste digitale platform voor mode en lifestyle willen we de lat hoger leggen, als eerste reageren en onze partners ondersteunen om de meeste belangrijke uitdagingen van vandaag aan te pakken: klimaatverandering, grondstoffengebruik en rechten van werknemers”, verduidelijkt Kate Heiny, directeur in duurzaamheid bij Zalando, in een persverklaring.

“Als een onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie maken we beoordelingen op basis van ethische en duurzame parameters verplicht voor onze partners. Dankzij het meetinstrument The Higg BRM zullen wij onze ethische standaard voortdurend kunnen verbeteren, om uiteindelijk in 2023 enkel nog samen te werken met partners die hieraan voldoen.”