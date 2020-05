Tiental klachten tegen Amerikaanse agent die knie op nek van zwarte man zette: “Nooit iets mee gedaan”

Tegen de agent die in de Amerikaanse stad Minneapolis zijn knie op de nek van een gearresteerde man drukte, zoals op videobeelden te zien is, werden de voorbije jaren een tiental klachten ingediend over zijn optreden. Die klachten bleven zonder gevolg, schrijft NBC News. Terwijl de agent zijn knie op de ongewapende zwarte Amerikaan drukt, zegt het slachtoffer, dat korte tijd later in het ziekenhuis overleed, nog dat hij niet kan ademen. De agent, Derek Chauvin, en drie anderen zijn intussen de laan uitgestuurd, nadat de beelden op sociaalnetwerksites waren beginnen circuleren.