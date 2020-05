Bij Lommel SK (1B) zal het aflopende contract met coach Peter Maes niet worden verlengd. Lommelaar Maes arriveerde tijdens de loop van vorig seizoen aan de Gestelsedijk, waar hij de sportieve redding in 1B hielp realiseren. Hij zal na de overname van de club door de City Football Group echter niet meestappen in het nieuwe verhaal. Later meer.