Zaakvoerder Labyrinth Club wil af van anderhalve meter afstand

Hasselt -

Ugur Akkus, de zaakvoerder van Labyrinth Productions, dat onder meer de Labyrinth Clubs in de gebouwen van Versuz organiseert, wil komaf maken van de anderhalve meter ‘social distance’ in horeca en winkels. Dat postte hij, in een niet mis te begrijpen post, op sociale media waar dat een storm van reacties losmaakte.