Mike De Decker haalt laatste acht van PDC Home Tour

Mike De Decker heeft zich dankzij twee overwinningen uit drie wedstrijden geplaatst bij de laatste acht spelers die strijden voor de eerste PDC Home Tour dartstitel.

De Decker (PDC-100) zag in zijn openingswedstrijd de Engelsman Stephen Bunting (PDC-17) een 5-2 voorsprong nemen. De 24-jarige Mechelaar won de drie volgende spelletjes en kon een beslissende leg uit de brand slepen. Daarin was de 2014 BDO wereldkampioen de betere.

Ook tegen de Engelsman Alan Taburn (PDC-97) kwam De Decker 5-2 achter. Na twee 14-darters en uitworpen van 74 en 63 won hij vier legs op een rij.

In zijn derde en laatste partij tegen Glenn Durant (PDC-19) nam De Decker een 3-1 voorsprong. De 53-jarige uit St. Helens sloeg terug en won drie spelletjes op een rij. Onze landgenoot herpakte zich en won de drie volgende legs voor de overwinning. Zowel Bunting, die zijn laatste wedstrijd met 6-2 verloor, als De Decker hadden twee overwinningen op hun naam staan, maar De Decker telde een beter legsaldo.

“Na verlies in mijn eerste wedstrijd tegen Bunting en bij een 5-2 achterstand tegen Taburn zag het er echt niet goed uit,” verklaarde De Decker. “Ik was uiteindelijk al blij dat ik in deze sterke groep twee wedstrijden kon winnen. Vooral de zege in mijn laatste wedstrijd tegen de drievoudige BDO wereldkampioen Glenn Durant gaf mij een goed gevoel. Dat ik alsnog groepswinnaar werd en bij de laatste acht sta, is een bonus.”

- Uitslagen PDC Home Tour, laatste 32, groep 2 -

Stephen Bunting (Eng/17) - Mike De Decker (Bel/100) 6-5

Glenn Durant (Eng/19) - Alan Taburn (Eng/97) 6-3

Mike De Decker (Bel/100) - Alan Tabern (Eng/97) 6-5

Stephen Bunting (Eng/17) - Glenn Durant (Eng/19) 6-3

Mike De Decker (Bel/100) - Glenn Durant (Eng/19) 6-4

Alan Taburn (Eng/97) - Stephen Bunting (Eng/17) 6-2