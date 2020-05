Eerste ‘beestige’ speelbos in Nationaal Park: klimboom en waterpoel maken het compleet

Maasmechelen -

Het eerste speelbos in het Nationaal Park is een feit. In een lus van pakweg anderhalve kilometer kunnen jonge avonturiers alle ‘huis’dieren van het park zoals Patrick de Rugstreeppad of Gladys de gladde slang leren kennen. Hoofdrolspeelster is Heidi het Heideblauwtje. Zij wijdt ons in in de geheime wereld van de wilde dieren.