Over een goeie twee weken wordt er in eerste klasse weer getraind. Maar wie leidt die trainingen? “Nogal wiedes, de trainer natuurlijk”, horen we u denken. Maar wie is dat dan? Niet minder dan vijf van de zestien 1A-clubs zoeken momenteel nog de markt af, in het ongewisse wie straks voor hun spelers zal staan. En dan is er nog STVV.