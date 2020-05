Water wordt mogelijk duurder gemaakt tijdens droogte

Vlaanderen overweegt de tarieven van de waterfactuur bij te sturen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gevraagd samen met de watermaatschappijen en andere betrokkenen verschillende pistes uit te werken. De bedoeling is via variabele tarieven mensen aan te moedigen zuiniger met kraanwater om te springen, ­zeker in tijden van droogte zoals nu. Dat staat donderdag in De Tijd.