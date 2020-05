De 23-jarige student Peter Manfredonia, die verdacht wordt van twee moorden en een ontvoering, is na een klopjacht van zes dagen opgepakt in Maryland.

Manfredio werd woensdagavond gearresteerd in Hagerstown, Maryland, bevestigde de politie van Connecticut via Twitter. De verdachte werd gevonden in de bossen bij een tankstation en kon zonder incidenten ...